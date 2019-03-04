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/ В ночном клубе, в котором произошло избиение челябинца, прокомментировали инцидент

В ночном клубе, в котором произошло избиение челябинца, прокомментировали инцидент

По версии представителей бара, на заведение организована информационная атака.
сегодня в 09:59
  |  Происшествия

Бар Garage Underground, в котором на этих выходных произошел инцидент с избиением челябинца, получивший огласку в социальных сетях, опубликовал свою версию произошедших событий. По версии представителей ночного клуба, пострадавшему была оказана первая помощь, а зачинщика драки выгнали из заведения охранники.

Вчера у нас произошел инцидент. Один толкнул другого, второй накинулся на первого и нанес несколько ударов. Обидчика выгнали из Клуба, оказали помощь пострадавшему и вызвали скорую, которая на входе посмотрела пострадавшего. От вызова полиции пострадавший отказался. В нашем Клубе редко дерутся, в отличие от большинства баров и клубных баров города, где бывает даже поножовщина происходит. — сказали представители клуба Garage Underground.

По версии представителей бара, инцидент получил огласку только из-за того, что пострадавший оказался активистом одного из городских движений. В Garage Underground утверждают, что на них, несмотря, на все действия сотрудников клуба, началась атака. Между тем инцидент прокомментировали в ГУ МВД России по Челябинской области. Как рассказали сайту «Первый областной» представители ведомства, материалы дела зарегистрированы.

Сейчас решается вопрос о возбуждении административной проверки по результатам судебно-медицинской экспертизы по статье «Побои». — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МВД по Челябинской области.

Напомним, драка в ночном клубе произошла в ночь с субботы на воскресенье. Пострадавший молодой человек пришел в заведение вместе с девушкой отметить день рождения. В результате инцидента, молодой человек, с тяжелыми травмами, был доставлен в больницу на скорой помощи.

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