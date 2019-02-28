Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.76 +0.14 74.82 +0.33
Челябинск
сейчас
 
-7 °C
завтра
 
-6 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Водителя такси с наркотиками за пазухой задержали в Челябинске

Водителя такси с наркотиками за пазухой задержали в Челябинске

В момент задержания в машине находились пассажиры.
сегодня в 17:58
  |  Происшествия

Водителя такси с наркотиками задержали челябинские автоинспекторы. Минувшей ночью перевозчик приехал на вызов и забрал двоих пассажиров, а когда был остановлен сотрудниками ГИБДД всех троих забрали в полицию.

Оказалось, что у водителя было с собой наркотическое вещество. Лежало оно в левом кармане куртки Как рассказывает Елена Дудникова, жена одного из пассажиров, именно она 25 февраля вызвала мужчинам такси.

Приехала машина такси, забрала их. Во время поездки на улице Худякова их остановили сотрудники ГАИ. Я по программе смотрю, долго стоит машина, поехала туда. Во время поездки вижу, что машина начинает двигаться, поехала за ними. Приезжаю в наркологию, муж и брат сидят в машине ДПС. Подхожу узнать, в чем дело, сотрудник объясняет, что остановили машину для проверки документов. В итоге у водителя обнаружили пакетик с белым порошком. Тут же мужа и его брата привязали, так как они были судимы, начали обыскивать, ничего ни у кого, кроме водителя не нашли. Водитель начал говорить, что они подкинули ему этот порошок. ДПС не поверили, потому что нашли в левом кармане куртки. — рассказала сайту «Первый областной» Елена Дудникова.

Женщина оправдывает своего мужа. Говорит, что они не могли знать, кто именно приедет за ними. Елена боится, что ее супруг, Сергей, неоднократно судим, и вновь может стать обвиняемым. Сам мужчина утверждает, что все это — стечение обстоятельств.

Сотрудники ДПС остановили нас, просили выйти, ну как попросили, сказали: «выходим». Мы вышли, нас давай обыскивать. У нас ничего не нашли. Подошли к водителю, он повел себя неадекватно. Они поняли, что с ним что-то не так, давай его обыскивать. Нашли сверток с порошком. Повезли на освидетельствование, забрали телефоны, не дали позвонить родственникам. — рассказал сайту «Первый областной» потерпевший Сергей.

Позже выяснилось, что водитель арендовал машину у частной фирмы. Там его подключили к приложению такси. Как пояснил представитель службы заказа такси, сейчас проводится служебная проверка.

Служба поддержки получила обращение от супруги пользователя. Мы сразу же ограничили доступ к заказам водителю. Сотрудники поддержки передали информацию в таксопарк, где трудоустроен водитель, сейчас проводится служебная проверка. Водитель начал выполнять заказы сервиса в начале января 2019 года, негативных отзывов на него нет. Мы готовы сотрудничать с правоохранительными органами и предоставить необходимую информацию. — рассказали сайту «Первый областной» в службе заказа такси.

В полиции факт инцидент с такси подтвердили. В отношении водителя возбуждено уголовное дело, а его пассажиру имеют статус свидетелей.

По факту обнаружения синтетического наркотического средства у гражданина, находящегося за управлением автомашины компании, оказывающей услуги по перевозке пассажиров, в отделе полиции «Центральный» УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 уголовного кодекса Российской федерации. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. — рассказала сайту «Первый областной» начальник пресс-службы УМВД по г. Челябинску Светлана Калмыкова.

Теперь Елена собирается обратиться в суд за компенсацией морального и материального вреда. Однако кто именно должен это выплатить эти деньги — вопрос открытый.

Происшествия
На Южном Урале женщина на полном ходу выпала из маршрутного такси
сегодня в 11:35
На Южном Урале женщина на полном ходу выпала из маршрутного такси
Общество
Отец с двумя детьми, пропавший после поездки в такси, найден
13.02.2019
Отец с двумя детьми, пропавший после поездки в такси, найден
Происшествия
Отец и двое маленьких детей исчезли после поездки в такси
06.02.2019
Отец и двое маленьких детей исчезли после поездки в такси
Происшествия
Уроженка Челябинска избила таксиста в Москве и угнала его авто. ВИДЕО
  
23.01.2019
Уроженка Челябинска избила таксиста в Москве и угнала его авто. ВИДЕО
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Хоккей
«Трактор» продолжает серию плей-офф против «Автомобилиста»
сегодня в 18:32
«Трактор» продолжает серию плей-офф против «Автомобилиста»
Происшествия
Водителя такси с наркотиками за пазухой задержали в Челябинске
сегодня в 17:58
Водителя такси с наркотиками за пазухой задержали в Челябинске
Общество
Рейсы из России в теплые страны передвигают из-за индийско-пакистанского конфликта
сегодня в 17:43
Рейсы из России в теплые страны передвигают из-за индийско-пакистанского конфликта
Общество
Соглашение о сотрудничестве с Круглогорским ГОКом расторгнуто до выяснения обстоятельств
сегодня в 17:07
Соглашение о сотрудничестве с Круглогорским ГОКом расторгнуто до выяснения обстоятельств
Спорт
В министерстве спорта Челябинской области подвели итоги прошедшего года
сегодня в 17:03
В министерстве спорта Челябинской области подвели итоги прошедшего года
Общество
Доставка почты между Челябинском и Екатеринбургом сократилась до одного дня
сегодня в 16:21
Доставка почты между Челябинском и Екатеринбургом сократилась до одного дня
Общество
Компания из Челябинска получила займ экспертного совета Фонда развития промышленности
сегодня в 16:10
Компания из Челябинска получила займ экспертного совета Фонда развития промышленности
Происшествия
Следственный комитет завершил работу над делом школьника, убившего сестру
сегодня в 15:46
Следственный комитет завершил работу над делом школьника, убившего сестру
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6