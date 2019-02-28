/ Водителя такси с наркотиками за пазухой задержали в Челябинске

В момент задержания в машине находились пассажиры.

Водителя такси с наркотиками задержали челябинские автоинспекторы. Минувшей ночью перевозчик приехал на вызов и забрал двоих пассажиров, а когда был остановлен сотрудниками ГИБДД всех троих забрали в полицию.

Оказалось, что у водителя было с собой наркотическое вещество. Лежало оно в левом кармане куртки Как рассказывает Елена Дудникова, жена одного из пассажиров, именно она 25 февраля вызвала мужчинам такси.

Приехала машина такси, забрала их. Во время поездки на улице Худякова их остановили сотрудники ГАИ. Я по программе смотрю, долго стоит машина, поехала туда. Во время поездки вижу, что машина начинает двигаться, поехала за ними. Приезжаю в наркологию, муж и брат сидят в машине ДПС. Подхожу узнать, в чем дело, сотрудник объясняет, что остановили машину для проверки документов. В итоге у водителя обнаружили пакетик с белым порошком. Тут же мужа и его брата привязали, так как они были судимы, начали обыскивать, ничего ни у кого, кроме водителя не нашли. Водитель начал говорить, что они подкинули ему этот порошок. ДПС не поверили, потому что нашли в левом кармане куртки. — рассказала сайту «Первый областной» Елена Дудникова.

Женщина оправдывает своего мужа. Говорит, что они не могли знать, кто именно приедет за ними. Елена боится, что ее супруг, Сергей, неоднократно судим, и вновь может стать обвиняемым. Сам мужчина утверждает, что все это — стечение обстоятельств.

Сотрудники ДПС остановили нас, просили выйти, ну как попросили, сказали: «выходим». Мы вышли, нас давай обыскивать. У нас ничего не нашли. Подошли к водителю, он повел себя неадекватно. Они поняли, что с ним что-то не так, давай его обыскивать. Нашли сверток с порошком. Повезли на освидетельствование, забрали телефоны, не дали позвонить родственникам. — рассказал сайту «Первый областной» потерпевший Сергей.

Позже выяснилось, что водитель арендовал машину у частной фирмы. Там его подключили к приложению такси. Как пояснил представитель службы заказа такси, сейчас проводится служебная проверка.

Служба поддержки получила обращение от супруги пользователя. Мы сразу же ограничили доступ к заказам водителю. Сотрудники поддержки передали информацию в таксопарк, где трудоустроен водитель, сейчас проводится служебная проверка. Водитель начал выполнять заказы сервиса в начале января 2019 года, негативных отзывов на него нет. Мы готовы сотрудничать с правоохранительными органами и предоставить необходимую информацию. — рассказали сайту «Первый областной» в службе заказа такси.

В полиции факт инцидент с такси подтвердили. В отношении водителя возбуждено уголовное дело, а его пассажиру имеют статус свидетелей.

По факту обнаружения синтетического наркотического средства у гражданина, находящегося за управлением автомашины компании, оказывающей услуги по перевозке пассажиров, в отделе полиции «Центральный» УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 уголовного кодекса Российской федерации. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. — рассказала сайту «Первый областной» начальник пресс-службы УМВД по г. Челябинску Светлана Калмыкова.

Теперь Елена собирается обратиться в суд за компенсацией морального и материального вреда. Однако кто именно должен это выплатить эти деньги — вопрос открытый.