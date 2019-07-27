В Челябинской области полицейские изъяли почти килограмм наркотического средства

Житель региона хранил его в хозпостройке возле своего дома.

В Челябинской области сотрудниками уголовного розыска Отдела МВД России по Аргаяшскому району в хозяйственной постройке частного дома было обнаружено наркотическое вещество.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в деревне Бажикаева в хозяйственной постройке частного дома у местного жителя, 1972 года рождения обнаружено и изъято наркотическое средство массой около 1 килограмма. Мужчина пояснил, что наркосодержащее растение он собрал в июле текущего года для личного потребления и хранил на территории своего дома», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.