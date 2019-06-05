/ Перевозившего наркотики мужчину задержали по пути в Челябинск

Вещество обнаружили сотрудники ГИБДД во время осмотра машины.

Мужчину, пытавшегося доставить в Челябинск полкилограмма наркотиков, задержали по дороге в столицу Южного Урала. Его остановили в Набережных Челнах сотрудники ГИБДД. Машину проверили и нашли деталь пистолета Макарова, а затем два оружия, шесть патронов. Запрещенные вещества были спрятаны под обшивкой заднего сиденья.

Молодой человек был задержан и доставлен в отдел полиции. В ходе опроса задержанный пояснил, что пистолеты и патроны нашел в Москве, а порошкообразное вещество вез в город Челябинск. — рассказали сайту «Первый областной» в МВД Республики Татарстан.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».