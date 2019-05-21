/ Алексей Текслер потребовал жестких мер в борьбе с наркотической зависимостью в регионе

Состоялось заседание комиссии с участием губернатора Челябинской области.

Больше 135 тысяч жителей Челябинской области хотя бы раз в жизни употребляли наркотики. Такую цифру назвал Алексей Текслер на совещании по антинаркотической комиссии. Он добавил, что реальные цифры могут отличаться от статистики, потому что люди скрывают такую информацию. Но это не значит, что наркотическая угроза не актуальна, напротив, в Челябинской области нужно приложить все усилия, чтобы оградить подрастающее поколение от пагубной привычки.

Хотя наркомания и повзрослела, остается угрозой для подрастающего поколения. В подростковой и молодежной среде, в субкультурах уровень толерантности к наркотикам высокий. Расширился круг несовершеннолетних, которые не употребляют, но с целью подзаработать распространяют. Необходимо выявить причины недостаточно эффективной деятельности, которую мы ведем. Наркодилеры, к сожалению, более эффективно воздействуют на умы ребенка. Противостоять наркопреступности надо профессионально. Учителя должны иметь нужную подготовку, нужно быть и врачом, и психологом, и юристом, говорить на понятном детям языке, грамотно взаимодействовать с родителями и сверстниками. Нужны грамотно подготовленные педагогические работники. — высказался Алексей Текслер.

Глава Челябинской области отметил, что нужны жесткие меры, и он хочет слышать об их результате на еженедельном совещании антинаркотической комиссии.