Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
64.49 -0.14 71.96 -0.29
Челябинск
сейчас
 
+4 °C
завтра
 
+12 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Алексей Текслер потребовал жестких мер в борьбе с наркотической зависимостью в регионе

Алексей Текслер потребовал жестких мер в борьбе с наркотической зависимостью в регионе

Состоялось заседание комиссии с участием губернатора Челябинской области.
сегодня в 17:06
  |  Общество

Больше 135 тысяч жителей Челябинской области хотя бы раз в жизни употребляли наркотики. Такую цифру назвал Алексей Текслер на совещании по антинаркотической комиссии. Он добавил, что реальные цифры могут отличаться от статистики, потому что люди скрывают такую информацию. Но это не значит, что наркотическая угроза не актуальна, напротив, в Челябинской области нужно приложить все усилия, чтобы оградить подрастающее поколение от пагубной привычки.

Хотя наркомания и повзрослела, остается угрозой для подрастающего поколения. В подростковой и молодежной среде, в субкультурах уровень толерантности к наркотикам высокий. Расширился круг несовершеннолетних, которые не употребляют, но с целью подзаработать распространяют. Необходимо выявить причины недостаточно эффективной деятельности, которую мы ведем. Наркодилеры, к сожалению, более эффективно воздействуют на умы ребенка. Противостоять наркопреступности надо профессионально. Учителя должны иметь нужную подготовку, нужно быть и врачом, и психологом, и юристом, говорить на понятном детям языке, грамотно взаимодействовать с родителями и сверстниками. Нужны грамотно подготовленные педагогические работники. — высказался Алексей Текслер.

Глава Челябинской области отметил, что нужны жесткие меры, и он хочет слышать об их результате на еженедельном совещании антинаркотической комиссии.

Общество
Алексей Текслер встретился с обманутыми дольщиками ЖК Челябинска
сегодня в 10:53
Алексей Текслер встретился с обманутыми дольщиками ЖК Челябинска
Общество
Алексей Текслер пояснил претензии к новой схеме развития общественного транспорта в Челябинске
вчера в 18:46
Алексей Текслер пояснил претензии к новой схеме развития общественного транспорта в Челябинске
Общество
Алексей Текслер на примере своего двора объяснил, зачем менять схему распределения налогов в регионе
вчера в 18:37
Алексей Текслер на примере своего двора объяснил, зачем менять схему распределения налогов в регионе
Общество
Алексей Текслер выслушал предложение об индексации выплат ветеранам
вчера в 17:51
Алексей Текслер выслушал предложение об индексации выплат ветеранам
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Происшествия
Черным дымом заволакивает небо на северо-западе Челябинска
сегодня в 20:36
Черным дымом заволакивает небо на северо-западе Челябинска
Общество
В Советском районе в связи с плановыми работами отключат холодную воду
сегодня в 18:31
В Советском районе в связи с плановыми работами отключат холодную воду
Общество
На уборку мусора в Челябинске дали время до вечера
сегодня в 18:22
На уборку мусора в Челябинске дали время до вечера
Общество
«Сухой» фонтан и Эйнштейн из плитки появятся в Центральном районе Челябинска
сегодня в 18:04
«Сухой» фонтан и Эйнштейн из плитки появятся в Центральном районе Челябинска
Общество
Исторические объекты на территории Танкового училища выкупит застройщик
сегодня в 17:57
Исторические объекты на территории Танкового училища выкупит застройщик
Общество
Законопроект о квотировании выбросов подготовили к внесению в Госдуму
сегодня в 17:28
Законопроект о квотировании выбросов подготовили к внесению в Госдуму
Общество
В Минэкологии определились с датой начала очистки реки Миасс
сегодня в 17:19
В Минэкологии определились с датой начала очистки реки Миасс
Общество
Алексей Текслер потребовал жестких мер в борьбе с наркотической зависимостью в регионе
сегодня в 17:06
Алексей Текслер потребовал жестких мер в борьбе с наркотической зависимостью в регионе
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6