Шесть свертков с наркотическим веществом изъяли у мужчины в Челябинске

Он успел спрятать еще несколько пакетов для дальнейшей продажи.

Послушать 00:00

Сотрудники полка патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Челябинску задержали местного жителя, у которого с собой было несколько свертков с наркотическим веществом. Мужчина занимался тем, что прятал вещество, чтобы потом продать его третьим лицам.

«Был задержан 42-летний житель Челябинской области, у которого обнаружено и изъято 6 свертков с синтетическим наркотическим веществом, хранимые с целью дальнейшего сбыта. Также задержанный указал полицейским на тайники, куда уже успел спрятать наркотики, из которых сотрудниками полиции изъяты наркотические синтетические вещества общей массой около 17 граммов», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В отношении ранее судимого мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». На время следствия мужчина заключен под стражу.

Следственный эксперимент сняли на видео.