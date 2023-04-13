В Челябинской области погиб водитель грузовика, врезавшись в жилой дом в Златоусте

За рулем находился мужчина 1986 года рождения

Сегодня ночью, 13 апреля, в Златоусте погиб водитель грузовика. Мужчина не справился с управлением, выехал с проезжей части и врезался в жилой дом. От полученных тяжелых травм водитель скончался на месте аварии, сообщают в ГУ МВД России по Челябинской области.

Смертельная авария случилась сегодня, 13 апреля в Златоусте, в три часа ночи на улице 40 лет Победы, 2. Мужчина 1986 года рождения за рулем грузовика «Скания» с полуприцепом на спуске не справился с управлением, выехал с проезжей части и врезался в жилой дом. Автомобиль загорелся, водитель скончался на месте аварии от тяжелых травм, несовместимых с жизнью.

«Все экстренные службы отработали оперативно. На место ДТП выехал глава округа Максим Пекарский, он держит ситуацию на личном контроле. Жилой дом обследован. Жизни и здоровью жителей ничего не угрожает», — сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» в пресс-службе Администрации Златоуста.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинской области, сотрудники дорожной полиции разбираются в обстоятельствах трагического происшествия.

