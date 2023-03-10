79-летняя женщина погибла после аварии в Челябинской области

По факту ДТП прокуратура Верхнего Уфалея организовала проверку

Сегодня, 10 марта, на 4-м километре автодороги Верхний Уфалей — Нижний Уфалей водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и съехал с опрокидыванием в кювет. Пятеро пассажиров получили травмы и одна женщина погибла от травм в больнице. Об этом сообщили в УГИБДД по Челябинской области.



Как выяснилось, 53-летний водитель автобуса имеет 30-летний стаж вождения; за последний год дважды привлекался к административной ответственности.



Прокуратура Верхнего Уфалея начала проверку по факту ДТП с маршрутным автобусом. Она установит, как исполнялось законодательство о пассажирских перевозках. Территориальный отдел полиции проводит доследственную проверку, которая находится под контролем прокуратуры.

