Сегодня, 10 марта, на 4-м километре автодороги Верхний Уфалей — Нижний Уфалей водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и съехал с опрокидыванием в кювет. Пятеро пассажиров получили травмы и одна женщина погибла от травм в больнице. Об этом сообщили в УГИБДД по Челябинской области.
Как выяснилось, 53-летний водитель автобуса имеет 30-летний стаж вождения; за последний год дважды привлекался к административной ответственности.
Прокуратура Верхнего Уфалея начала проверку по факту ДТП с маршрутным автобусом. Она установит, как исполнялось законодательство о пассажирских перевозках. Территориальный отдел полиции проводит доследственную проверку, которая находится под контролем прокуратуры.
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