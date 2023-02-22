В Бакале треть домов подключили к газу после аварии

Рабочие продолжают устранять неисправность на подстанции

В Бакале продолжают восстанавливать работу газораспределительной станции после аварии. На сегодня треть домов частного сектора, а также несколько многоквартирных домов уже подключили к газу, сообщили в пресс-службе администрации Саткинского района.

«В целях сокращения срока запуска жильцам необходимо перекрыть кран на трубе, убедиться, что отключено все газоиспользующее оборудование, предоставить доступ сотрудникам газовой службы к газовым приборам», — прокомментировали в пресс-службе администрации района.

Для запуска газа в квартирах специалистам необходимо убедиться, что все краны в подъезде закрыты.

Напомним, 19 февраля в Бакале возникла неисправность на газораспределительной подстанции, которая обеспечивает газом нижнелинейный район города. Из-за упавшего давления пришлось приостановить подачу топлива в 73 многоквартирных и 63 частных домах.