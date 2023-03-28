Пьяный автомобилист сбил 7-летнюю велосипедистку и скрылся с места аварии

Водительских прав у мужчины не оказалось

В Миассе полицейские задержали автомобилиста, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил юную велосипедистку и скрылся с места ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что водительских прав у мужчины не было. Об этом сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

Авария произошла в селе Устиново на улице Молодежной. 38-летний бесправник за рулем «УАЗ» сбил семилетнюю девочку, которая ехала на велосипеде. В результате ребенок получил травмы, а виновник аварии поспешил скрыться.

«Сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель ранее водительское удостоверение не получал, управлял транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, и не имел полиса ОСАГО. В результате освидетельствования на состояние опьянения содержание паров этанола в выдыхаемом воздухе составило 0,862 мг/л»,— рассказали в ведомстве.

В его отношении составили административные протоколы по части 1 статьи 12.5 («Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена»), части 2 статьи 12.37 («Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»), части 1 статьи 12.7 («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством») и части 2 статьи 12.27 («Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием») КоАП РФ.