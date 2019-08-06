В Челябинской области по факту гибели двух женщин на дороге завели дело

Водитель начал засыпать за рулем и потерял управление

Вчера, 5 августа, в Сосновском районе произошло ДТП, в результате которого погибли две женщины. На 3 км автодороги «Челябинск — Харлуши — граница Аргаяшского района» челябинец 1992 года рождения не справился с управлением и выехал за пределы дороги. В это время на обочине находились две жительницы Челябинской области, одной было 39 лет, второй — 43 года. Пострадавшие от полученных травм скончались на месте.

В ходе освидетельствования сразу после аварии у водителя были обнаружены признаки клинического опьянения. Сам водитель пояснил, что начал засыпать за рулем.

«По факту смертельного ДТП 05 августа следователем ОМВД России по Сосновскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом „а“ частью 6 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения и управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Санкция данной части предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

В настоящее время водитель находится в изоляторе временного содержания. Следователь планирует через суд поместить его под стражу. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.