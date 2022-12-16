В Челябинской области на продаже немаркированных сигарет и алкоголя попалась пара сожителей

У четы перекупов изъяли девять тысяч пачек табачных изделий и три тысячи бутылок спиртного

В Октябрьском районе Челябинской области двое сожителей купили немаркированных пачек сигарет на миллион рублей, а также бутылок алкоголя на 813 тысяч. Все это планировалось продавать в небольшом магазине. Пара предстала перед судом, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Мужчина и женщина купили в Челябинске более девяти тысяч нелегальных пачек сигарет и более трех тысяч немаркированных бутылок спиртного. Товар отправлялся на реализацию в магазин в селе Октябрьском, где продавец в розницу сбывал запрещенные товары.

Подсудимые вину признали полностью. Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года и со штрафом в 50 тысяч рублей.

Женщине назначили наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Напомним, ранее в Троицке задержали приехавшего из Магнитогорска наркоторговца. Ему грозит до 20 лет тюрьмы за сбыт запрещенных веществ.