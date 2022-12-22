На Потребительском рынке Челябинска полицейские задержали 53-летнего мужчину при попытке сбыта нелегального табака и алкоголя прямо из автомобиля. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
Задержанный ранее судим за аналогичное преступление. Полицейские установили, что бутылки и сигареты он хранил в гараже.
«Оперативники изъяли 4,5 тысячи пачек сигарет и более 12 тысяч бутылок алкоголя. Сумма товара достигает более миллиона рублей», — рассказали в региональном полицейском главке.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки»).
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