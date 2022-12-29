В Миассе мужчина пойдет под суд за оборот нелегального алкоголя на 1,5 млн рублей

Спиртное обвиняемый хранил в гаражных боксах

В Миасский городской суд передано дело 37-летнего местного жителя. Его обвиняют в незаконном предпринимательстве и незаконном использовании средств индивидуализации товаров (статьи 171 и 180 УК РФ). Об этом Первому областному информагентству сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Оперативники обнаружили у обвиняемого 5,5 тысячи безакцизных бутылок на сумму более 1,5 миллиона рублей. Товар он хранил в арендуемых гаражах.

«По обстоятельствам участия в незаконном обороте алкогольной продукции было возбуждено уголовное дело. В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый приобретал по заниженным ценам спиртосодержащие напитки, а затем продавал, не имея лицензии на соответствующий вид деятельности. При этом использовал товарный знак известного производителя», — сообщили в региональном полицейском главке.

На денежные средства обвиняемого наложен арест.