В Магнитогорске у мужчины изъяли нелегальные сигареты на 1 миллион рублей

Табачную продукцию обвиняемый продавал оптом

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции «Правобережный» УМВД по Магнитогорску задержали 28-летнего мужчину по подозрению в сбыте нелегальной табачной продукции. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Установлено, что задержанный хранил в гаражном боксе 38 тысяч пачек сигарет на сумму более миллиона рублей.

«Изделия обвиняемый реализовывал через мелкую оптовую торговлю доверенным лицам на личном автомобиле. Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение и сбыт товаров без маркировки»), — рассказали в региональном полицейском главке.

Задержанный находится под подпиской о невыезде.