В Челябинской области осудят вандала за порчу светильников на набережной

Зону отдыха у кромки реки Нязя благоустроили в 2021 году

В Челябинской области под суд отправится 19-летний житель Нязепетровска, который в ноябре 2021 года снес светильники на городской набережной. Молодой вандал в алкогольном опьянении разбил ногой опоры светильников и привел их в негодность. Общественное пространство на берегу реки Нязя благоустроили в конце 2021 года, для выделения денег проект прошел всероссийский конкурсный отбор. Теперь вандал должен возместить ущерб городу, сообщает прокуратура области.

Молодой человек сам признался в содеянном, после того как полиция Нязепетровского района возбудила уголовное дело. Обвинения выдвинуты за порчу имущества в общественном месте по части 1 статьи 2014 УК РФ (вандализм). Дело на контроль поставила прокуратура района. Теперь молодого вандала ждет суд.

Установлено, что молодой человек 11 ноября 2021 года около 03-45 часа, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на территории набережной города умышленно нанес множество ударов ногами по двум светильникам светодиодной системы уличного освещения. Хулиган разбил их и привел их в негодность.

Напомним, проект благоустройства набережной «Родной берег» реки Нязя прошел всероссийский отбор на благоустройство. Из федерального бюджета город получил 50 миллионов рублей на эти работы. Набережную открыли в конце октября прошлого года:склон берега покрыли газоном, к посаженным ранее соснам добавили кусты барбариса. Над берегом теперь возвышается смотровая башня. Открытый спуск к воде по берегу выложен белым мрамором.

Обвиняемого ожидает наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей или исправительные работы сроком до одного года.

Прокурором района в рамках уголовного дела предъявлен гражданский иск о взыскании с обвиняемого причиненного муниципальному образованию ущерба в размере 50 тысяч рублей.