На набережной Нязепетровска вандал повредил два уличных светильника

Задержанный уже признал свою вину

В ночь с 10 на 11 ноября 2021 года были нанесены повреждения двум уличным светильникам на нязепетровской набережной, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.



По требованию прокурора района в Нязепетровском ОМВД возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего жителя города. Обвинения выдвинуты за порчу имущества в общественном месте по части 1 статьи 2014 УК РФ (вандализм).

Установлено, что молодой человек нанес повреждения светильникам стоимостью выше 50 тысяч рублей несколькими ударами ног.

Сейчас расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района. Молодой человек добровольно признался в совершении преступления. Обвиняемого ожидает наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей или исправительные работы сроком до одного года.

Автор: Владислава Михеева