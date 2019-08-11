В Челябинской области в лесу потерялись мама с дочкой

Поисковый отряд «Лиза Алерт» выходят на помощь заблудившимся.

В Ашинском районе Челябинской области 9 августа ушли в лес и не вернулись мама с дочкой. В городе Миньяр 7-летняя девочка Силкова Олеся и её 29-летняя мать Силкова Анастасия по сегодняшний день выходили на связь. Их поисками занялся отряд «Лиза Алерт».

Приметы Олеси: рост 118 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые. Малышка была одета в розовую болоньевую куртку, светло-синие джинсы, на ногах у девочки обуты розовые в цветочек резиновые сапоги, а на голове —бежевая шапка.

Приметы Анастасии: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые. Мать девочки была одета в темно-синий болоньевый жилет, темно-синие болоньевые штаны, а на ногах — голубые калоши.

Если кто-то владеет какой-либо информацией о местонахождении потерявшихся, срочно сообщите об этом по телефону 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или инфоргам поиска Лине 89226960356, Наталье 89525128285, Екатерине 89000918851. Также необходимо распространение по социальным сетям.