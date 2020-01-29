Могут ли южноуральские фермеры продавать свой товар на полках федеральных супермаркетов

Проблему обсудят в программе «Большая студия».

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Федеральный ритейл не берет продукцию южноуральских фермеров на продажу. Есть ли возможность у местных производителей начать продавать свой товар на полках федеральных супермаркетов? Эту давнюю проблему недавно поднял губернатор Челябинской области, а следом обсудили в студии ОТВ.

За последние пять лет уровень присутствия наших производителей в торговых сетях вырос. На сегодняшний день — это 35%. Однако, чтобы достичь больших результатов, нужно решить еще множество вопросов, чему мешает ряд факторов. Это связано, прежде всего, с условиями функционирования торговых сетей.

«При этом Министерство проводит работу на местном уровне с дирекциями федеральных сетей Екатеринбурга и Челябинска, чтобы найти прямой контакт между их представителями и представителями конкретного производителя. На протяжении трех лет прошло порядка 15 таких встреч, в результате которых достаточно большое количество предприятий в сети попали», — рассказал заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Александр Раевский.

Сложнее всего фермерам, которые не могут обеспечить ритмичность поставки, а также требования упаковки.

О том, какие еще существуют проблемы и пути их решения, а также о списке продуктов, уже присутствующих на федеральном рынке, смотрите в «Большой студии» на ОТВ 29 января в 22.00.