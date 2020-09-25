Четыре авто попали в аварию на трассе в Челябинской области

Один участник ДТП скончался.

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Страшная авария произошла вчера, 24 сентября, вечером в Челябинской области. Одно неправильное действие водителя повлекло за собой множество событий, которые в итоге привели к смерти.

В 18:50 на территории Копейского городского округа на 36 км автодороги Восточный обход Челябинска 50-летний водитель автомобиля «Шевроле Кобальт» при перестроении из крайней правой полосы не уступил дорогу и совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Скания» с полуприцепом «Крона», за рулем которого был 55-летний мужчина. После чего «Кобальт» выехал на «встречку», где столкнулся с еще одним авто «Скания» с полуприцепом «Крона» под управлением мужчины 40 лет.

«После столкновения у автомобиля „Шевроле Кобальт“ произошел обрыв части двигателя, который отбросило в двигавшейся попутно автомобиль „Лексус“, под управлением водителя 1972 года рождения», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

Это происшествие унесло жизнь 42-летнего пассажира «Шевроле Кобальт». Сам водитель и еще один пассажир «Шевроле Кобальт» получили травмы.