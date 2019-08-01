В Челябинской области нашли несколько теплиц с наркотиками

Женщина выращивала наркосодержащие растения на разных участках.

В Челябинской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили незаконный сад наркотических растений. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошел в поселке Роза города Коркино. Рассадник обнаружили сотрудники местного управления МВД в рамках проведения комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2019». Владельцем теплиц, которые располагались на территориях трех домовладений, оказалась безработная женщина, ранее уже судимая за наркопреступление. В ходе проверки обнаружены и изъяты 38 видов растений. Сама женщина заявила, что растения она выращивала для личного потребления.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации о незаконном выращивании наркосодержащих растений в крупных размерах. Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет», — заявили в пресс-службе МВД по Челябинской области.

Кроме того, женщине может грозить ограничение свободы на срок до восьми лет из-за незаконного хранения наркотических веществ без цели его сбыта.