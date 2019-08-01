В Челябинске после публикаций в СМИ о стрельбе в центре города, прокуратура потребовала возбудить уголовное дело по статье 123 УК РФ. Дело в том, что мужчина в ночное время устроил стрельбу из оружия.
Инцидент произошел 27 июля в ночное время на пересечении улиц Пушкина и Карла Маркса. Хулиган кричал перед людьми, затем сел в автомобиль и произвел два выстрела в небо.
Прокуратура Центрального района потребовала возбудить уголовное дело. Теперь мужчине за явное нарушение общественного порядка грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас материалы проверки отправлены в отдел полиции «Центральный» УМВД России по городу Челябинску.
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