В Челябинске из-за стрельбы в центре города завели уголовное дело

Прокуратура Челябинской области потребовала возбудить уголовное дело на хулигана.

В Челябинске после публикаций в СМИ о стрельбе в центре города, прокуратура потребовала возбудить уголовное дело по статье 123 УК РФ. Дело в том, что мужчина в ночное время устроил стрельбу из оружия.



Инцидент произошел 27 июля в ночное время на пересечении улиц Пушкина и Карла Маркса. Хулиган кричал перед людьми, затем сел в автомобиль и произвел два выстрела в небо.



Прокуратура Центрального района потребовала возбудить уголовное дело. Теперь мужчине за явное нарушение общественного порядка грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас материалы проверки отправлены в отдел полиции «Центральный» УМВД России по городу Челябинску.



