В Челябинской области на одном из водоемов чуть не утонули 8 человек

Все они отдыхали на Верхнеуральском водохранилище.

В Челябинской области 8 людям на Верхнеуральском водохранилище потребовалась помощь. 7 взрослых и 1 ребенок оказались в сложной ситуации на воде. Помощь им оказали сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам, которые патрулировали водохранилище. Сотрудники оказали помощь компании из 7 человек, отправившихся плавать на двух надувных матрасах. На одном плавательном средстве расположились сразу 5 человек. Неустойчивый «плот» перевернулся из-за сильного порыва ветра. Компания поплыла в сторону пляжа, но расстояние до него составляло не менее 300 метров.

«Только благодаря дежурившим инспекторам Магнитогорского и Троицкого отделений Центра ГИМС МЧС России по Челябинской области беды удалось избежать. Помощь подоспела в самый нужный момент, когда силы заканчивались», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области. Через некоторое время помощь потребовалась 8-летнему ребенку, который плавал в спасательном круге. Мальчика уносило ветром в сторону от берега. Специалисты Магнитогорского и Троицкого инспекторских отделений ГИМС быстро добрались до ребенка и подняли его на борт моторной лодки. Ребенок не пострадал.



