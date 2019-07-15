В Челябинской области спасли тонущего трехлетнего малыша

Родители ребенка в этот момент находились на пляже.

В Челябинской области в очередной раз спасатели оказали экстренную помощь малышу. Инцидент произошел в субботу, 13 июля в Челябинске. В озере Смолино, на пляже «Прибой» купался маленький ребенок. Родители в это время находились на берегу.

«Трехлетний мальчик начал тонуть в трех метрах от берега, матросы оперативно отреагировали на происшествие и предотвратили трагедию. Ребенок благополучно был передан родителям», — сообщили сайту «Первый областной» в Управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

Напомним, что в минувшую субботу одного ребенка спасти не удалось. 9-летний мальчик утонул в одном из водоемов в Кыштыме. По данному факту проводится проверка СУ СК РФ по Челябинской области.

