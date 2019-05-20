/ В Челябинской области мужчина утонул до начала купального сезона

Тело было обнаружено в Шершневском водохранилище.

О вызове на ЧП на водоеме Челябинской области сообщили представители Управления безопасности. Несмотря на то, что погода не балует южноуральцев теплом, в Шершневском водохранилище Челябинска было найдено тело мужчины. Напомним, что купальный сезон еще не начался, традиционно он стартует с 1 июня.

18 мая около 2 часов поселок Шершни, спасателями извлечен труп мужчины. Личность и возраст устанавливается. — сообщил начальник Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска Александр Рымарев.

Отметим, что челябинцам рекомендуют дождаться начала купального сезона, когда городские пляжи подготовят для посетителей, а также когда на разрешенных местах появятся дежурные спасатели.

Напомним, что в Челябинске запрещено купаться в 35 местах, список запрещенных для водных процедур мест можно посмотреть здесь.