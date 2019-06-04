/ Подросток утонул на карьере вблизи Челябинска

Трагедия произошла на территории СНТ «Нефтяник».

В Челябинске утонул 13-летний мальчик. Трагедия со смертельным исходом произошла на территории карьера вблизи СНТ «Нефтяник». Как рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области, ребенок купался на затопленной территории вместе с друзьями, однако не обладал достаточными для плавания навыками и начал тонуть.

Помочь товарищу у ребят не получилось. Информация о произошедшем поступила в экстренные оперативные службы. На место ЧП в максимально короткие сроки прибыли сотрудники Специализированной пожарно-спасательной службы и Челябинской городской службы спасения. Была организована разведка акватории и работа водолазных групп. В 17:30 водолазами спецчасти тело мальчика было обнаружено в 15 метрах от берега (на глубине 4 метра) и поднято на поверхность. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

На данный момент по факту случившегося проводится проверка. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что это уже не первый в этом году случай гибели несовершеннолетних на водоемах. В мае этого года в Копейске и Магнитогорске также погибли дети.