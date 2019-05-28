/ В Челябинской области завтра пройдут похороны утонувшего в карьере мальчика

На прощание с мальчиком приглашают жителей Копейска.

В Челябинской области завтра, 29 мая, состоятся похороны мальчика, утонувшего, спасая других детей из карьера. Попрощаться с юным героем приглашают всех жителей города. О церемонии сообщил тренер молодого человека, заместитель директора клуба ВСТК «Медведь» Егор Севостьянов.

Уважаемые граждане, хочу сообщить всем, похороны Дмитрия Н. будут проходить завтра 29.05, прощание в «Мемориале» в 15:00! Ещё раз всех благодарим за вашу неоценимую поддержку. — прокомментировал Егор Севостьянов.

Напомним, трагедия произошла в пятницу, 24 мая. В карьере «Шахты 201» два ребенка 10 лет упали в воду. Дмитрий Н. спасал детей, в результате чего утонул сам. Тело мальчика искали 4 дня.