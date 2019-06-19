/ В Челябинской области мужчина ушел из дома в конце мая и не вернулся

Кирилл Крестьянников может находиться на юге России.

В Челябинской области разыскивают 29-летнего Кирилла Крестьянникова. Мужчина ушел из дома в Челябинске 29 мая этого года и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост 183 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза карие. Одежда: черная куртка, белая футболка, джинсы, черные кроссовки.— рассказали сайту «Первый областной» в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Отметим, что, согласно ориентировке, предполагаемым местонахождением Кирилла Крестьянникова может являться Краснодар. Там также ведутся поиски 29-летнего мужчины.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Кирилла Крестьянникова, представители поисково-спасательного отряда просят по звонить по телефонам: 8-800-700-54-52, 8-900-091-88-51, или по экстренному номеру 112.