/ Сбежавшего пациента психоневрологической больницы разыскивают в Челябинске

Парень ушел из медучреждения по улице Кузнецова.

В Челябинске волонтеры распространяют ориентировку с приметами 19-летнего Александра Бибина. Молодой человек пропал 13 апреля. Он ушел из Областной клинической специализированной психоневрологической больницы № 1, расположенной по адресу Кузнецова, 2А, в Челябинске. Пропавший нуждается в медицинской помощи.

Александр Бибин был одет в серо-синюю мастерку с камуфляжным принтом-полоской «Фамбия», красные штаны (возможно, бежевые). — рассказали сайту «Первый областной» в поисковом отряде «Легион-СПАС».

Приметы пропавшего: на вид 17−20 лет, среднего (возможно, худощавого) телосложения, черные волосы, коротко стриженные (ежик), карие глаза.

Всех, кто видел Александра Бибина или знает, где он находится, просят передать информацию по любому из номеров: 8 900 095 52 67 (Татьяна), 8 951 784 07 38 (Евгений) или 02.