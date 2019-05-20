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/ Подростка в зеленой футболке разыскивают в Челябинске больше недели

Подростка в зеленой футболке разыскивают в Челябинске больше недели

Иван Руднов ушел из дома 8 мая.
сегодня в 10:30
  |  Происшествия

В Челябинске разыскивают 14-летнего Ивана Руднова. Подросток ушел из дома на улице Бульдозерная 8 мая и до настоящего времени не вернулся, сообщает организация «Легион-Спас».

Приметы: на вид 16 лет, рост 172 сантиметра, среднего телосложения, волосы русые, средней длины, глаза серые. Был одет: спортивные брюки синего цвета, футболка зеленого цвета, кроссовки черного цвета. — гласит ориентировка на странице «Легион-Спаса».

При этом местные жители сообщают, что видели похожего на Ивана Руднова парня в Челябинске. Одни говорят, что заметили подростка в районе 47-го микрорайона, в другие — возле гостиницы «Виктория».

Видела вчера похожего парня в 56 маршрутке примерно в 12 часов. Я села на «Виктории», парень вышел через несколько остановок. На парне была темная куртка, олимпийка. — пишет подписчица сообщества Алина Родионова.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Ивана Руднова, просят сообщить информацию по телефонам 8−908−053−41−39, 8−951−455−13−17, на номер горячей линии отряда 8−3512−777−911 или в любой отдел полиции.

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