/ В Челябинске разыскивают 38-летнюю сотрудницу школы

О местонахождении женщины нет информации уже десять дней.

В Челябинске разыскивают 38-летнюю Олесю Мухаметшину. Женщина ушла из школы № 56 (район АМЗ), в которой работает, 7 июня в 10 утра. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Родные женщины обратились за помощью к волонтерам «Легион-СПАС».

Приметы: худощавое телосложение, рост 170-175 сантиметров, на вид 35-40 лет, волосы светлые, ниже плеч, ресницы нарощены. Была одета: темно-синяя куртка с белой молнией, оранжевая футболка, синие джинсы, сумочка среднего размера. — рассказали сайту «Первый областной» в поисковом отряде «Легион-СПАС».

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Олеси Мухаметшиной, просят передать ее по телефонам 8 (951)-455-13-17 и 8 (900)-095-52-67 или в любой отдел полиции по номеру 02.

Напомним, что совсем недавно в Челябинске закончились поиски 4-летнего Миши Лыкова. Мальчика похитил родной отец. Местонахождение ребенка не было известно в течение недели, однако в прошедшую субботу полиции удалось его найти. Ребенка передали маме.