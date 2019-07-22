В Челябинской области мужчина угрожал взорвать многоквартирный дом

Сотни жильцов многоэтажки могли оказаться под ударом из-за взрыва газа.

Вечер воскресенья, 21 июля, в городе Сатка Челябинской области стал тревожным для нескольких сотен людей. У одного из жильцов многоквартирного дома № 9 по улице Российская появилось желание взорвать свое жилище. Южноуралец позвонил одной из своих соседок по лестничной клетке и предупредил её, что уже включил газ в своей квартире. Женщина вывела дочерей из дома и вызвала сотрудников спасательной службы.

«Мы живем над этим мужчиной. Ему около 32 лет, внешне вполне обычный. Вел себя нормально, не дебоширил, не устраивал гулянки. Вчера он позвонил нашей соседке, сказал, чтобы она спасала детей. Она вызвала МЧС, приехали и пожарные, и газовая служба, и скорая помощь», — рассказала корреспонденту сайта «Первый областной» жительница дома № 9.

По словам очевидцев, молодого человека задержали, никто из жильцов дома не пострадал.



«Задержан местный житель, который находился в квартире в состоянии алкогольного опьянения. Он направлен на медицинское освидетельствование», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В настоящий момент сотрудниками службы участковых уполномоченных полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.