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В СМИ сегодня появилась информация о том, что два девятиклассника школы № 125 в Снежинске хотели взорвать столовую образовательного учреждения, а после обстреливать учащихся из пневматического оружия и кидать в них бутылки с зажигательной смесью.
«Информация получена от работников школы, учащихся, а также от сотрудника силовых структур города, пожелавшего остаться неизвестным», — сообщают в СМИ.
То же издание пишет, что благодаря внимательности родителей учеников и сотрудников школы, ЧП удалось избежать. По информации других СМИ, правоохранителями начато следствие.
Официального подтверждения случившегося от ГУ МВД России по Челябинской области еще не поступало.