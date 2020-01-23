Ученики школы в Снежинске планировали взорвать столовую

Бдительные родители предотвратили преступление.

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В СМИ сегодня появилась информация о том, что два девятиклассника школы № 125 в Снежинске хотели взорвать столовую образовательного учреждения, а после обстреливать учащихся из пневматического оружия и кидать в них бутылки с зажигательной смесью.

«Информация получена от работников школы, учащихся, а также от сотрудника силовых структур города, пожелавшего остаться неизвестным», — сообщают в СМИ.

То же издание пишет, что благодаря внимательности родителей учеников и сотрудников школы, ЧП удалось избежать. По информации других СМИ, правоохранителями начато следствие.

Официального подтверждения случившегося от ГУ МВД России по Челябинской области еще не поступало.