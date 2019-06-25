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/ В Челябинской области мотоциклист-нарушитель врезался в автомобиль

В Челябинской области мотоциклист-нарушитель врезался в автомобиль

Водитель байка остался жив, но был госпитализирован.
сегодня в 16:24
  |  Происшествия

В городе Магнитогорске Челябинской области мотоциклист, проехав на красный сигнал светофора, врезался в проезжающий автомобиль. Видеозаписью с кадрами дорожно-транспортного происшествия разместил в одной из городских групп в социальных сетях пользователь Evgenius Heinikus.

В 22:10 водитель 1997 года рождения управлял мотоциклом «Икс-мото», в районе дома 85А по проспекту Ленина, совершил столкновение с автомобилем «Митсубиси Саппоро», под управлением водителя 1999 года рождения. В результате ДТП транспортные средства получили технические повреждения. —  прокомментировала сайту «Первый областной» инспектор группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городу Магнитогорску Ольга Шульман.
По словам очевидцев, молодой человек, находившийся за рулем мотоцикла, остался жив, но получил травмы. Он был госпитализирован с места происшествия.

Посмотреть видеозапись аварии можно на сайте 1obl.tv.

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