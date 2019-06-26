/ Автомобилистов предлагают лишать прав за нечитаемые номера

Соответствующее постановление принял пленум Верховного суда.

Водителей России могут начать лишать прав за умышленное загрязнение или сокрытие номеров. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на постановление Верховного суда. В документе разъясняются нюансы по применению главы «Административные правонарушения в области дорожного движения» КоАП РФ.



За установку нештатных газоразрядных (ксеноновых) ламп лишать прав больше не будут, максимально возможное наказание — 500-рублевый штраф. А вот за умышленное загрязнение номера грязью или снегом, наоборот, можно будет остаться без удостоверения. — пишет «Коммерсантъ».

Если водитель умышленно закрыл номера листком бумаги, листвой, снегом или грязью, то суд в праве выписать штраф до пяти тысяч рублей либо вовсе отобрать права. Однако инспектор ДПС должен привести доказательства преднамеренности действий автомобилиста. Без доказательств водителю грозит 500 рублей штрафа. Отметим, что суды начнут применять документ с момента публикации.

