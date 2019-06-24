/ В Челябинске в ДТП попали сразу два маршрутных такси и грузовик

Столкновение произошло в Советском районе.

В Челябинске в дорожно-транспортное происшествие попало сразу два маршрутных такси и грузовик. Видеозапись с последствиями происшествия прислали в редакцию сайта «Первый областной». На кадрах запечатлено как ПАЗ с маршрутным номером 218 столкнулся с автомобилем «Пежо» с маршрутным номером 3, чуть дальше на тротуаре стоит «Газель». Авария произошла на пересечении улицы Свободы и улицы Плеханова.



Управлял автомобилем «Газель», ехал со стороны Цвиллинга по Плеханова вниз. Мне загорелся красный, но я не успел завершить уже был посередине, в это время в меня влетел маршрутчик. Он был справа, врезался в кабину. Вторая маршрутка была в крайней левой полосе, скорее всего, я не заметил, как она появилась. — рассказал водитель автомобиля «Газель».

Рядом с поврежденными машинами стоял реанимационный автомобиль, по словам очевидцев, в аварии есть пострадавшие.

