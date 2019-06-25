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/ Арестанта нашли мертвым в изоляторе Златоуста

Арестанта нашли мертвым в изоляторе Златоуста

Мужчина покончил с собой.
сегодня в 16:34
  |  Происшествия

В следственном изоляторе Златоуста произошло ЧП: с собой покончил арестант. Причина, по которой 32-летний мужчина решил добровольно расстаться с жизнью, неизвестна, ее предстоит установить сотрудникам следственного отдела по городскому округу.

Проводится проверка по факту смерти подследственнного. Устанавливаются обстоятельства и причины смерти. — сообщил сайту «Первый областной» и.о. старшего помощника СУ СКР по Челябинской области Валентин Ведерников.

Отметим, что содержавшийся в изоляторе мужчина обвинялся в преступлениях по статье 132 — «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

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