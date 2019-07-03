На Урале ребенок умер после взрыва мобильного телефона

Предположительно, аппарат в этот момент был в руках у погибшего.

На Урале произошла трагедия, связанная с мобильным телефоном. Аппарат погубил маленького жителя Кургана. Как сообщает ТАСС, инцидент произошел в общежитии города. Ребенок решил, что телефон пора ставить на зарядку, воткнул вилку в розетку, а шнур в разъем, но аппарат взорвался.

«Ребенок поставил телефон на зарядку, аппарат взорвался. В результате полученных травм ребенок погиб»,— цитирует ТАСС ЕДДС города.

Предположительно, телефон взорвался прямо в руках у ребенка. Мальчику было 7 лет.

Другие жильцы общежития не пострадали. Модель мобильного телефона не уточняют.