Минздрав ответил на претензии матери о гибели новорожденной дочери

Жительница Катав-Ивановска обвинила врачей в смерти своего новорожденного ребенка

Сайт «Первый областной» сегодня писал о трагическом случае, произошедшем в Златоусте 24 июля. В больницу в тяжелом состоянии был доставлен младенец из соседнего Катав-Ивановска. Мать малышки утверждает, что из-за неправильной транспортировки ситуация только усугубилась. Следственным комитетом была организована доследственная проверка, а Министерство здравоохранения в свою очередь провел собственный выездной аудит.

«По данному факту главный акушер-гинеколог минздрава Челябинской области совместно с бригадой специалистов провели выездной аудит и назначили проведение ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности районной больницы Катав-Ивановска», — сообщили в пресс-службе Минздрава.

В сообщении также говорится, что родильное отделение Катав-Ивановской больницы работает в круглосуточном режиме в части оказания экстренной и неотложной медицинской помощи при неосложненных родах. В случае, когда у пациенток начинаются преждевременные роды, а противопоказаний к транспортировке нет, рожениц отправляют в Златоуст. Если же противопоказания присутствуют, то помощь оказывается на месте. При необходимости вызывается специалист реанимационно-консультативного центра для оказания помощи новорожденному.

«В плановом порядке беременные и роженицы низкой и средней группы риска по материнской и перинатальной патологии направляются в городскую больницу Златоуста и в медико-санитарную часть №162 ФМБА России. Беременные высокой группы риска в плановом порядке направляются на родоразрешение в областной перинатальный центр»,— также говорится в сообщении.

Введение таких мер помогла значительно снизить показатель младенческой смертности в Челябинской области. В 2013 году он это были 8,4 случаев на 1000 новорожденных, к 2018 году цифра снизилась до 5,4.

Каждый случай смерти младенца становится поводом для обязательной ведомственной проверки качества и безопасности медицинской деятельности.