Малыша челябинки, которой провели кесарево в Турции, нельзя перевозить домой

Ребенку нужно специальное оборудование для транспортировки.

Жительница Челябинска вместе с супругом отправилась в свадебное путешествие в Турцию. Так как супруга была в положении, решили получить одобрение у врача. Доктор не был против полета.

Но все же из-за беременности молодожены решили оставить все привычные туристические развлечения в стороне. Отдых сделали спокойным и даже отказались от экскурсий. Но в один из дней у женщины отошли воды. Челябинку доставили из Алании в Анталью в больницу.

В турагенстве молодоженам сказали, что такая ситуация не является страховым случаем. Поэтому паре пришлось самостоятельно оплачивать проезд из города в город, а также искать переводчика.

«Здесь вообще было оказано мало помощи, нам с отеля даже скорую помощь не смогли вызвать. Пришлось ехать из Алании в Анталью на такси за свой счет. В больнице сам искал переводчиков, чтобы узнать о состоянии жены. Одна только девочка с горячей линии туроператора очень помогала», — поделился супруг.

Кесарево сечение провели спустя сутки. Малыш родился недоношенным, поэтому пока его оставили в больнице, а родителям разрешили навещать.

«Супругу выписали, чувствует себя хорошо. Сейчас сняли жилье рядом с клиникой, чтобы она была ближе к ребенку», — поделился мужчина.

Выехать из страны молодая мама и сын пока не могут. Малышу необходимо специальное оборудование. Семье сообщили, что в больнице придется пробыть около шести недель. Каждый день обходится почти в 30 тысяч рублей.

Семья решила, что супруг вылетит в Челябинск, мать же останется с ребенком. Туристы уже попросили помощи в минздраве региона.

«Мы в курсе сложившейся ситуации, к нам поступило обращение от родственников женщины, оно находится в работе. Сейчас нашим специалистам необходимо получить медицинскую документацию из больницы, где находится ребенок, чтобы оценить его состояние и определить тактику», — пояснили в минздраве Челябинской области.

Уже сегодня мужчина вернулся в Челябинск, чтобы как можно быстрее решить вопрос с транспортировкой жены и сына. Сайт «Первый областной» продолжает следить за ситуацией.