/ В Челябинской области маршрутчик во время приступа эпилепсии въехал в ларек

Авария чуть не закончилась трагедией.

В Златоусте маршрутное такси въехало в цветочный ларек. Инцидент произошел сегодня, 14 июня, на остановке «Парк Гагарина». По словам очевидцев происшествия, у водителя маршрутки прямо за рулем случился приступ эпилепсии.

Мы просто работали, и в нас ни с того ни с сего врезалась маршрутка. Водителю было плохо, у него эпилепсия началась. Врезалась маршрутка, мы побежали смотреть, что случилось, думали, вообще стекло нам разбили, полностью в салон въехали. Выбежали посмотреть, у нас тут куча покупателей была, перепугались все. Ужас был какой-то. К ним уже подбежали прохожие, открыли двери и начали отказывать первую медицинскую помощь. Водитель начал дергаться, все начали говорить, что у водителя началась эпилепсия. — рассказала сайту «Первый областной» свидетель аварии Екатерина Наумова.

По словам девушки, инцидент и вовсе мог закончиться трагедий, поскольку прямо в момент столкновения из цветочного салона выходила покупательница. Лишь одно движение спасло женщину от гибели.

У нас женщина начала открывать салон, выходить из него, она просто шаг назад в этот момент сделала, если бы она позже вышла, то он въехал бы прямо в нее. Она в панике, забежала обратно, начала названивать всем. — рассказала сайту «Первый областной» свидетель аварии Екатерина Наумова.

Екатерина Наумова отметила, что водителю маршрутки справиться с приступом эпилепсии помогли прохожие. Они бросились на помощь мужчине сразу же после столкновения.