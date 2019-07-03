Несколько маршрутных такси из Челябинска в Копейск повысили стоимость проезда

Цена поездки между городами составит 40 рублей.

«Все поднялось, сами понимаете, на много-много процентов. Топливо подорожало, горюче-смазочные материалы, коммуналка. Все подорожало. Мы фирма, которая старается соблюдать все законы и нормы, поэтому мы просто вынуждены пойти на эту меру. Плюс онлайн-кассы с 1 июля введены. На сегодняшний день сумма в 40 рублей будет минимальной, которая устраивает. Но если завтра сделают топливо по 60 рублей? Мы же не можем об этом знать, правильно? Мы говорим о какой рентабельности? Чтобы зарабатывали перевозчики? Но сейчас таких цен нет»,



— рассказал сайту bfm74.ru директор компании «Второе транспортное предприятие», курирующей копейские маршруты, Артем Мотырев.

Цены на проезд в маршрутных такси № 123 и 139, курсирующих между Копейском и Челябинском, повысили до 40 рублей. Информация об этом появилась в маршрутках, а перевозчик уведомил областной Минтранс. На маршрутах других перевозчиков стоимость проезда не изменилась.Стоимость проезда по территории города в данных маршрутах не изменится: 25 рублей по Челябинску, 23 рубля по Копейску.