/ Дорожные камеры поставят в местах массовых ДТП

В России могут изменить принцип их установки.

Минтранс разработал методику, которая предполагает размещение комплексов фиксации нарушений в местах большой концентрации ДТП. Документ уже отправлен на согласование с заинтересованными структурами, сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство. Четкие правила установки также планируется закрепить и в федеральном законодательстве, рассказал глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

Мы считаем, все должно быть расписано: на каком расстоянии ставятся камеры, сколько их нужно и другие условия. — объяснил депутат.

Поправки планируется внести в закон об организации дорожного движения. Кроме того, участие в его подготовке принимает комитет по госстроительству и законодательству Госдумы. Его зампред Вячеслав Лысаков рассказал «Известиям», что поправки будут касаться условий закупки комплексов видеофиксации и принципов их размещения. По его словам, к конкурсам должны допускаться только производители оборудования, которые впоследствии смогут обеспечить их корректную работу.

Когда тендер выигрывает компания, которая ничего не производит, а ищет субподрядчика — это жульничество и, очевидно, абсолютно коррупционная схема с участием местных чиновников. — отметил Вячеслав Лысаков.

Отметим, что создание правил происходит на фоне историй с частными камерами. Сейчас Генпрокуратура проверяет законность их установки.