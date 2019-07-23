В Челябинской области коллекторы зарабатывают оскорблениями в соцсетях

Агентство "Могучая кучка" занимается не музыкой, а унижением заёмщиков.

Жительница Челябинской области, после длительной травли в социальных сетях, смогла выиграть суд у коллекторов. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Челябинской области.

Согласно материалам дела, в 2017 году жительница поселка Тюбук взяла кредит на 10 тысяч рублей в МФО «Лайм Займ», однако не смогла вернуть деньги вовремя. После этого микрофинансовая организация обратилась к кредитной организации, которая, в свою очередь, поручила вернуть деньги коллекторскому агентству «Могучая кучка», которая явно названа не в честь легендарного общества композиторов.

К сожалению, вместо извлечения музыки из инструментов, коллекторы приступили к «выбиванию» денег из должницы. Для этого они начали травлю женщины, её родственников и друзей в социальных сетях и мессенджерах.

«По ее словам, в социальной сети и мессенджере некий Сергей Александрович требует денег, угрожает, оскорбляет ее и друзей, пишет от ее имени в социальных сетях о болезнях половых органов родственников с приложением фотографий и просит при этом денег на лечение», — завили в пресс-службе управления ФССП по Челябинской области.

Однако «Могучая кучка» оказалась не такой уж и могучей. Судебные приставы, к которым обратилась должница после начала травли, обнаружили, что пользователь «Великий Владимир-Святославович» или, как его звали коллеги-кредиторы, Сергей был зарегистрирован с IP-адреса, принадлежащего компании-кредитору ООО «Сибирь консалтинг групп».

«Аккаунт «Великий Владимир-Святославович» был зарегистрирован 8 ноября 2018 года, а уже 9 ноября от него «летели» в адрес заемщицы, ее родственников и друзей циничные и гнусные сообщения», — рассказали в пресс-службе управления ФССП по Челябинской области.

По итогам судебного заседания Арбитражный суд Челябинской области признал ООО «Сибирь консалтинг групп» виновным и назначил штраф в размере 200 тысяч рублей.