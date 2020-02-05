«Дорогие слова»: за оскорбление главы села осудили жительницу Катав-Ивановского района

Женщина на публике высказала ему свое недовольство в нецензурной форме.

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В Мировом суде № 1 вынесли приговор скандалистке из села Серпиевка Катав-Ивановского района. Она будет наказана за публичное оскорбление представителя власти, который в тот момент находился при исполнении.

Инцидент произошел летом 2019 года на сельском празднике по случаю открытия военно-патриотического полевого лагеря «Десантник». На мероприятие пришли больше 100 человек.

«Выражая свое недовольство работой главы Серпиевского сельского поселения, публично высказала в его адрес оскорбления в грубой нецензурной форме, тем самым унизила честь и достоинство представителя муниципальной власти и подорвала его авторитет как главы сельского поселения при исполнении должностных обязанностей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Суд признал женщину виновной. Теперь ей придется заплатить штраф в 7 000 рублей.