Унизила достоинство: жительницу Челябинской области осудили за оскорбление представителя власти

Инцидент произошел в Каслинском районе.

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47-летнюю жительницу деревни Усть-Караболки осудили за оскорбление представителя власти. Женщина нецензурно обругала следователя. Причем того, который расследовал уголовное дело, где она сама проходила подозреваемой. Возбудили его по факту причинения тяжкого вреда здоровью.

Суд установил, что женщина накинулась на правоохранителя с отборной бранью в своем доме в Усть-Караболке во время следственных действий. Не сдержала эмоций дама при свидетелях.

«Своими умышленными преступными действиями подсудимая унизила его честь и достоинство как личности и как представителя власти, находящегося при исполнении своих должностных обязанностей», — сообщают в прокуратуре Челябинской области.

Грубиянка в своем поведении раскаялась и принесла оскорбленному следователю извинения. Женщину приговорили к 240 часам исправительных работ.

Кстати, по делу о тяжких телесных повреждениях жительницу Каслинского района тоже признали виновной. В итоге за оба преступления ей придется провести полтора года и 10 дней в колонии общего режима.