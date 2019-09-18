Общественников и благотворителей Челябинска научат работать в соцсетях

﻿Специалисты НКО смогут продвигать свои проекты в интернете.

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На базе Фонда развития предпринимательства Челябинской области проходит Медиашкола для местных некоммерческих организаций. На мероприятии участники из Челябинска, Копейска, Южноуральска учатся определять целевую аудиторию в соцсетях, находить к ней правильный подход и добиваться поставленных перед собой задач. Спикеры говорят о большом количестве возможностей соцсетей. Так, они могут вдохновлять, развлекать, обучать и убеждать не только с помощью текстовых сообщений, но и видеоуроков, вебинаров и прямых трансляций.

Занятия Медиашколы также направлены на продвижение соцсетей в интернете. Сотрудники НКО знакомятся с группами общественных организаций, учатся основным принципам SEO-оптимизации и разбираются с принципами таргетирования.

«Когда я готовился к семинару, познакомился с группами общественных организаций в соцсетях, увидел, как много интересного и важного они делают. Обидно, что мы так мало знаем об этом. Важно научить общественников различным инструментам продвижения бренда, способам привлечения внимания к своей работе. Так будет проще искать единомышленников, соединять тех, кто нуждается в помощи с теми, кто готов помогать», — рассказал спикер Данил Девятов, член ассоциации «Маркетологи Урала».

Мероприятие организует региональный Союз журналистов при поддержке Министерства социальных отношений Челябинской области. Главная цель организаторов медиашколы — за три месяца научить представителей челябинских НКО использовать социальные и цифровые медиа в продвижении их деятельности и проектов.