Три человека погибли во время пожара в Сосновском районе

Тела были обнаружены в сгоревшем деревянном доме.

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В Челябинске, во время пожара в частном доме, погибли три человека. Пожар начался сегодня ночью, в одном из домов в поселке Полетаево-1. В начале шестого о возгорании сообщили огнеборцам. Когда на место прибыли бойцы первого пожарно-спасательного подразделения, пламя распространилось на 15 квадратных метрах деревянного дома.

«Уже через восемь минут после поступления сообщения о пожаре на место прибыло первое подразделение: огнеборцы незамедлительно развернулись и проложили рукавные линии, газодымозащитники начали разведку. В 05.25 была объявлена локализация пожара. В течение следующих пяти минут были обнаружены тела троих погибших, двух мужчин и женщины», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

В ликвидации возгорания участвовали 19 человек, 7 единиц техники. Причины возгорания и личности погибших устанавливаются.