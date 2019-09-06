Прошел месяц: люди живут без крыши в доме после пожара в Челябинской области

Жители Долгодеревенского жалуются на затянувшийся ремонт.

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Из-за пожара в Долгодеревенском жители шестиэтажного дома больше месяца не могут вернуться в квартиры. Подъезд отключен от газа и электричества, и 24 семьи живут у родственников и в съемных квартирах. Об этом сайту «Первый областной» рассказали пострадавшие.

На улице Свердловской ещё 3 августа случился пожар. В квартире на 5 этаже ребенок включил емкость с маслом. Когда мать увидела кипящую жидкость, решила залить её водой, что делать категорически запрещено. Кухня вспыхнула, огонь перебросило на комнату и на другой этаж. Из-за пожара выгорели 4 квартиры 6-ого и одна 5-ого этажа. Повредились стены и крыша над подъездом.

«Дожди льют неделю. Крыша не восстановлена и даже не укрыта от непогоды. 24 квартиры, которые и без того изрядно пострадали от пожара и его ликвидации, затоплены во второй раз», — поделилась жительница Анна Кривоногова.

Сгоревшую крышу и стены убрали спустя две недели. Местная администрация обещала восстановить кровлю над подъездом до конца августа. Но закончить в срок не получилось. Как объяснили чиновники, оказались повреждены несущие конструкции, потребовалась дополнительная комиссия.

«Работы идут, демонтаж горелых конструкций уже произведен. После заказана дополнительная экспертная комиссия на заключение несущих конструкций. Мы ее получили, заказали проект на замену плит. Проект пришел вчера, сейчас прорабатываем варианты заключения контракта на монтаж», — пояснил Александр Желтов, глава Долгодеревенского поселения.

Жители просят накрыть крышу хотя бы временно. Ведь из-за дождей портится имущество.

«Вчера жители приходили, и я им сказал, что весь поток дождевых вод мы убрать не сможем, но какие-нибудь пленки и баннеры мы организуем уже сегодня», — заверил Александр Желтов.

Сейчас заменят плиты, которые дали деформацию, после восстановят кровлю. Работы обещают завершить к октябрю.