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В детском саду № 293 обновилось меню. На первый взгляд, нет ничего удивительного, кроме пункта «Ужин». В последний прием пищи детсадовцам, согласно перечню блюд, полагалась только соль в количестве шести граммов.
Пользователи социальных сетей информацию подхватили моментально. Креативное меню в миг стало мемом и распространилось по интернету.
«Произошел сбой в компьютерной программе, родители малышей были предупреждены, на самом деле, все нормально и меню мы скоро поправим», — прокомментировала заведующая детским садом Мария Злакоманова.
По словам директора, питание детей в образовательном учреждении организовано согласно всем требованиям предъявляемым к детским садам.